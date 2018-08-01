Тимати оштрафовали за нарушение общественного порядка

Музыканты забрались на крышу внедорожника, включили звуковую аппаратуру и исполнили несколько песен. Вокруг них собралось множество людей, в результате чего образовалась пробка и движение на улице было парализовано.

Рэп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) не признал вину в нарушении общественного порядка, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала заседания Тверского районного суда, где рассматривается вопрос об административном наказании.



Тимати

«В данном правонарушении вину не признаю. Машина не блокировала проезд, никому не был причинен ущерб. Мы никому не мешали, людям понравилось выступление», - сказал Т.Юнусов.

В отношении музыкантов было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»). Наказание по данной статье предусматривает штраф в размере от 15 тыс. руб. до 20 тыс. руб. или до 15 суток административного ареста и обязательные административные работы.