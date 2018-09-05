Учитель рассказал о своем фильме про Цоя

- В новом проекте с рабочим названием «47» — по предполагавшемуся названию его последнего альбома — фигуры самого Цоя не будет. Это история о том, как гроб с его телом три дня везли из Юрмалы в Петербург, - рассказал Учитель в интервью «Известиям». - В том же автобусе ехали родные и близкие погибшего, а за рулем был молчаливый прибалт — по удивительному совпадению, как раз водитель «Икаруса», в который врезался Цой. Именно этого персонажа мне интересно сделать главным героем. Я уже заканчиваю кастинг, выбираю натуру. Персонажей в фильме будет много, и центральные роли сыграют очень известные актеры.

В фильме возможно снимутся Ирина Горбачева и Юлия Хлынина.



Виктор Цой

Режиссер также рассказал о том, что у него уже возникли некоторые проблемы с сыном Виктора Цоя.

Алексей Учитель лично знал Виктора Цоя, снимал его в документальном фильме «Рок», а также выпустил фильм «Последний герой», посвященный музыканту.

Старт съемок запланирован на май 2019 года.