В Екатеринбурге будет построен новый концертный зал филармонии

"Мне очень приятно слышать о уже подтвердившихся, запущенных даже планах [строительства концертного зала]. Это то, что отличает этот мой приезд от предыдущих, потому что мы лет семь-восемь говорили о том, что, конечно, в городе нужен хотя бы вдвое больше зал. Это не просто построить здание, а музыкальную Россию и ее музыкальную карту сделать впечатляющей не только по воспоминаниям. Одна из музыкальных столиц России - Екатеринбург, идет к новым вершинам, что меня очень радует", - сказал Гергиев.

Он добавил, что готов дать консультации при создании новой музыкальной площадки. "Хочется верить, что этот важнейший проект для региона и всей России блестяще будет реализован. Мы в какой-то степени посотрудничаем, у нас есть огромный опыт по созданию зала в Москве, в Сочи мы работаем, чтобы получился настоящий концертный зал, сами кое-что построили в Петербурге, во Владивостоке начинаем строить", - отметил Гергиев.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков подтвердил, что решение о строительстве нового концертного зала приняли. "Мы достаточно серьезно работаем над развитием филармонической культуры. Принято решение о строительстве концертного зала. Надеюсь, что в новом зале будет звучать не менее качественная музыка, есть даже робкая надежда на то, что нам удастся уговорить Валерия Абисаловича [Гергиева] дать первый концерт там", - сказал Креков.

О планах создания нового концертного зала Свердловской филармонии стало известно в конце 2017 года. Новая площадка будет предназначена для акустических концертов, точное место расположения и сроки строительства еще не названы. Власти региона объявили международный конкурс на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству концертного зала с премиальным фондом в 10 млн рублей, передает ТАСС.