В группе «Алиса» новый гитарист

Новым гитаристом «Алисы» стал Павел Зелицкий. Увидеть его в составе коллектива можно будет уже 11 апреля на концерте в Челябинске. А пока музыкант усиленно репетирует с остальными. Притирается. Налаживает контакт.

К двадцати шести Павел Зелицкий уже успел поиграть у Эшли Слейтера и Дэвида Брауна, создать трио и написать множество саундтреков к кино.



Алиса

Андрей Вдовиченко: "Увлечённый, работоспособный, техничный не на шутку, грамотный. Поёт! Голос - смесь Гаины и Хьюза. Сочиняет. И музыку и тексты. Причём на разных языках. Музыкант - такие на дороге не валяются."

Павел Зелицкий: "Константин Евгеньевич очень хорошо понимает музыку и музыкантов,с которыми он играет, и чего он хочет получить. И то, что его выбор пал на меня, говорит, что он хотел обновить звучание. Добавить то, что я могу делать на инструменте. Для меня это, конечно, большой комплимент. И я очень рад, что моё искусство находит применение в его искусстве. Это прямо ох...но!"