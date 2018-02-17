В Сочи стартовал XI Зимний международный фестиваль искусств Башмета

На пресс-конференции, помимо Юрия Башмета, высказали свое мнение мэр Сочи Анатолий Пахомов, министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина и директор «Русского концертного агентства» Дмитрий Гринченко.

- Основная задача этого фестиваля - это представлять не только в Сочи, но и в России то, чего еще не видели, тех артистов, которые не выступали. Делать мировые премьеры - это смысл сочинского фестиваля, - рассказал журналистам исполнительный директор фестиваля Дмитрий Гринченко.

Министр культуры региона Виктория Лапина приветствовала участников и организаторов фестиваля и выразила благодарность организаторам за то, что на протяжении многих лет каждую зиму на берегу Черного моря наши сердца согревает Международный зимний фестиваль искусств Юрия Башмета. Этот фестиваль уже давно стал одним из любимейших культурных форумов в нашем регионе и визитной карточкой самого города Сочи.

- Но особенно приятно отмечать, – добавила Виктория Лапина, – что по традиции в рамках фестиваля проходит большое количество мероприятий, направленных на развитие талантов молодого поколения. Поддержка одаренных детей на Кубани является одним их приоритетных направлений культурной политики региона. Именно поэтому мы всегда поддерживаем такие инициативы, а сам Юрий Абрамович неоднократно лично проводил мастер-классы для наших юных музыкантов, однажды даже ради встречи со студентами Краснодарского музыкального колледжа им.Н.А.Римского-Корсакова в последний момент отменил свой вылет в Москву.

Юрий Башмет напомнил, что появился фестиваль в Сочи фактически экспромтом. 11 лет назад у «Солистов Москвы» был большой перекос в гастролях в пользу зарубежных стран — примерно 80-85% за рубежом и очень мало в России.

— Поэтому юбилейный тур коллектива я решил провести на родине. Мы проехали по 39 городам России, побывали практически во всех регионах, — рассказывает Башмет. — Первый концерт был в городе Сочи. Прошел он очень успешно в их Зимнем театре. После этого в местном кафе нам организовали ужин. Так сложились звезды, что в тот вечер там же оказались наши спортсмены Ирина Родинина и Слава Фетисов, а также тогдашний министр культуры Михаил Швыдкой. Администрация городской филармонии, которые сидели тогда с нами за столом, в конце вечера сказали: «Видите, как вас принимают! А вы к нам так редко приезжаете». И попросили в следующем году снова сыграть несколько концертов. Так и был заложен первый камень в фундамент будущего фестиваля. А Швыдкой тогда, поднимая рюмочку, сказал: «Если мы не выиграем проведение Олимпийских игр в Сочи, то скажут, что в этом культура виновата, так как ваш концерт был недостаточно хорош. Я тогда даже не понял, о чем идёт речь. Оказывается, в концертном зале во время нашего выступления находились последние конкуренты России по проведению игр — Корея и Зальцбург. И когда через несколько месяцев выяснилось, что Россия победила и Зимнюю Олимпиаду всё-таки проведут в Сочи, я не поленился и сообщил Швыдкому: «Вы правы, культура все-таки виновата!».

Вечером спектакль «Не покидай свою планету» по мотивам повести Сент-Экзюпери «Маленький принц» показали в Сочи уже в третий раз. В спектакле заняты Константин Хабенский и камерный ансамбль «Солисты Москвы».

- Спектакль живет очень ярко, идет уже два года в Москве, рассказывает Юрий Башмет. - Даём в среднем два спектакля в месяц — никакой рекламы, только сарафанное радио. Но залы полные. Я своих друзей туда с трудом провожу и они сидят на неудобных местах. А родилось всё на фестивале! Мы договорились с Контантином, что каждый год спектакль будет включаться в программу и станет визитной карточкой фестиваля.

Приветственную телеграмму участникам фестиваля отправил президент России Владимир Путин (в прошлом году он присутствовал на фестивале):

«За прошедшее время ваш форум прочно утвердился как одно из наиболее ярких, заметных событий в календаре культурной жизни страны, снискал поистине мировую известность. Своей вдохновляющей энергетикой объединил на сценических площадках Сочи признанных звёзд и талантливых молодых исполнителей, представляющих разные жанры и направления творческой деятельности. Уверен, что и в нынешнем году фестиваль станет настоящим праздником для жителей и многочисленных гостей Сочи, внесёт вклад в популяризацию лучших образцов классической и современной музыки, театрального, хореографического искусства, послужит развитию традиций подвижничества, просветительства и поддержки юных дарований, которыми по праву славится Россия».

- Меня как-то спросили в интервью, есть ли сейчас современные Шнитке, Губайдуллины, — говорит Башмет. — Хочу сказать: молодые талантливые композиторы есть! На фестивале пройдут премьеры сочинений Алексея Сюмака и Кузьмы Бодрова. Произведения талантливые — осталось только сыграть их хорошо!

Вадим ПОНОМАРЕВ