Вокалист Coldplay спел о любви Leonardo DiCaprio к шортам

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter.

По данным издания, Мартин сказал, что такие шорты должны были выйти из моды 25 лет назад, однако Ди Каприо спас их «от вымирания». В песне он также спел, что домашний гардероб актера заполнен такими шортами, но съемочных площадках ему запрещают их носить.

В The Hollywood Reporter также сообщили, что благотворительный фонд собрал на продаже билетов около $8 млн, а еще $7,5 удалось выручить на аукционе. Leonardo DiCaprio Foundation в этом году празднует 20-летие с момента основания.