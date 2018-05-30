Юлианна Караулова ограбила магазин

В новом клипе Юлианна перевоплотилась в отвязную девчонку, крутую подругу «плохого парня». Отчаянный хулиган и его "бэйба" до беспамятства влюблены друг в друга. Но кроме любви ими движет еще одна страсть: к приключениям, иногда на грани добра и зла. То они грабят маленький магазинчик, чтобы полакомиться бесплатными сладостями. То взламывают чей-то дом и проводят в нем жаркую ночь. То как беспризорники гуляют всю ночь и засыпают лишь под утро на берегу моря.

Клип «Лети за мной» получился очень динамичным и насыщенным резко сменяющимися эпизодами. Съемки прошли в живописном французском городке Этрета, чьи «вкусные» виды добавили киношности общей атмосфере клипа. А придумал и снял эту историю известный украинский клипмейкер - Серёжа Ткаченко.