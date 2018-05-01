Юрий Башмет: Знаете, чем отличается юбилей от панихиды?

Перед открытием X международного фестиваля искусств Юрия Башмета в Ярославле состоялась пресс-конференция.

Замгубернатора Ярославской области Роман Колесов заявил, что фестиваль Башмета стал весьма значимым событием в культурной жизни области, и юбилейный 10-й фестиваль все ждут с нетерпением.

Директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева рассказала о своих ожиданиях:

- Спасибо, что вы с нами с эти праздничные дни, это замечательная традиция — проводить фестиваль Башмета в начале мая. Фестиваль особенный, здесь есть мастер-классы с юными ярославскими музыкантами, пройдет форум для духовиков, конференция по менеджменту в искусстве. Мы работаем сейчас над разработкой концепции развития культуры области, и хотели бы применить наработки коллег. Юбилейный фестиваль будет, несомненно, интересным и событийным.

Арт-директор фестиваля, альтист и дирижер Юрий Башмет сначала извинился.

- Простите, что небрит, очень спешил к вам. Фестиваль наш живет и будет жить. 10 лет с момента рождения фестиваля — важная часть жизни каждого участника фестиваля, каждого жителя Ярославской области. Зачеркнуть эти 10 лет невозможно. Чем отличается юбилей от панихиды? Тем, что герой сможет услышать о себе приятные слова. Мы привозили в Ярославль удивительных артистов, сюда впервые в Россию приехал Тань Дунь. Множество премьер состоялось на нашем фестивале. И прямо сегодня будет еще одна удивительная премьера. И еще я сыграю на альте кларнетный квартет Брамса, который по слухам принадлежит самому Брамсу, мне хочется в это верить, хотя это не доказано. И еще много всякой интересной музыки прозвучит сегодня.

Юрий Башмет рассказал, по каким критериям он отбирает для исполнения музыку современных композиторов.

- Так обычно случается, что передо мной нет множества партитур для выбора. Если мы обращаемся к автору, то у него есть гарантия, что мы это точно исполним! Иногда мы что-то до первого исполнения можем попросить что-то поменять, и если автор гибкий, то он с удовольствием меняет. Главное, что у него есть цель и адрес, дата, к которой надо выдать продукт! Это мотивирует и стимулирует композитора. А мы оказываемся в ситуации создания нового музыкального мира. Ведь автор всегда впереди исполнителя. Он пишет первую ноту, и двигается дальше. И я рад, что карьера многих молодых композиторов, которым я заказывал произведения, двигается вперед. Тот же Кузьма Бодров становится все известнее, ему все чаще заказывают музыку, и в этом есть оценка его как композитора, есть логика и развивается свой музыкальный язык.

NEWSmuz.com спросил о поддержке известнейшим миллиардером и меценатом Леонидом Блаватником фестиваля Башмета в Ярославле, и приглашали ли его самого на фестиваль?

- Блаватник не был пока на наших фестивалях, - признался директор «Русского концертного агентства» Дмитрий Гринченко. - Но у него глубокая личная связь с Ярославлем. Он учился и окончил здесь в Ярославле школу, у него до сих пор есть тут личные друзья, он поддерживает с ним связь. И где-то на третьем-четвертом по счету фестивале он сам предложил поддержать Ярославский фестиваль. И поддерживает до сих пор. У него огромная занятость, мы каждый раз его приглашаем, но по времени пока не совпадаем. Ему небезразлично, что происходит в культуре Ярославля, он в курсе многих местных событий, и сам иногда приезжает в Ярославль увидеться со старыми друзьями.

X международный музыкальный фестиваль в Ярославле стартует сегодня в филармонии бенефисным концертом самого альтиста Юрия Башмета.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Андрей КОЛАБУХИН