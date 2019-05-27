Афера Алсу с дочерью - не первая и не последняя

Грандиозным скандалом завершился очередной сезон популярного шоу Первого канала «Голос. Дети», в котором, по результатам зрительского голосования, с большим отрывом победила 11-летняя Микелла Абрамова – дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Большинство зрителей посчитали голосование подтасованным и принялись на чем свет стоит костерить родителей Микеллы, по их мнению, купивших дочери эту победу. Первый канал вынужден был аннулировать результаты голосования, в финальном выпуске победителями оказались все дети, включая... дочь Алсу.



Алсу с мужем, торговцем оружием Яном Абрамовым

- Я в шоке! – возмущался на форуме «ВКонтакте» один из поклонников детского «Голоса» под ником Джон-Джон. - Раз десять пытался проголосовать за Валеру Кузакова, но в ответ: «Номер не существует». Потом решил проверить одну догадку. Набрал номер за Ержана Максима - результат тот же. Зато, когда набрал номер за Микеллу: «Спасибо, ваш голос принят». А если за одного участника проходят все звонки, а за других не все, то кто победит? Вот так у нас и выбирается победитель! Победитель липовый!

- Как выяснилось, отец этой Микеллы использовал ресурсы военных частей, передав несколько тысяч симок для голосования за дочку, - гневно сообщала другая форумчанка, называющая себя Айне Сим. - О фактах покупки голосов за Микеллу сообщают люди, которым за 20 смс предлагали по 1000 рублей. Из-за этого беспредела пострадали реально талантливые детишки. За это надо привлекать и Алсу, и все ее семейство. А эту Микеллу уже наказали ее родители, так вопиюще купив ей незаслуженную победу.

На самом деле подобные «чудеса» уже не раз замечали на телепроектах, где победители определялись с помощью зрительских смс и телефонных звонков, пишет «Экспресс-Газета». Чего стоила хотя бы история с повторной отправкой на конкурс «Евровидение» Димы Билана!

- На «Одноклассниках» меня поддерживали люди со всей России, - свидетельствовала соревновавшаяся с Биланом в отборочном туре певица Нора Адам. - «Нам нравится твоя песня, - писали они мне. – Мы будем за тебя голосовать». Но проголосовать никто не смог. «Что случилось? – недоумевали они потом. – Все «эсэмэски» приходили назад. А голосование в интернете было заблокировано». За Асылъяр из Казани, с которой мы были в одной гримерке, голосовал весь Татарстан. Она там реальная звезда. А по результатам голосования у нее оказалось меньше всех баллов. Ну, невозможно в это поверить! На пати после конкурса я познакомилась с двумя парнями, которые работали у продюсера Билана Яны Рудковской. «Признайтесь честно, с голосованием была подстава?» - спросила я у них. «Да, - ответили они. – Яна всем на телефоны положила по 600 рублей, чтобы мы голосовали за Билана». То же самое мне подтвердил продюсер Макс Фадеев. «Конечно, понятно, что все изначально было настроено на одного человека, - сказал он. – А это шоу устроили для лохов, чтобы показать: вот типа у нас открытый конкурс».

Однако в случае с детским «Голосом» недовольство общественности приобрело такие масштабы, что проигнорировать его было невозможно.

- Скандал с дочерью Алсу на шоу «Голос. Дети» меня нисколько не удивил, - признался шоумен и телеведущий Рустам Солнцев. - С семьей этой певицы у меня в свое время была крайне неприятная история. Когда я работал на телеканале MTV, мне поручили сделать репортаж про ее свадьбу с Яном Абрамовым. Увидев в подъехавшем автомобиле Яна, я обратился к нему с просьбой об интервью. Вопросы у меня были совершенно безобидные: «Где невеста? Какое у нее платье? Много ли будет гостей?». Абрамов очень доброжелательно со мной поговорил. А через пять минут к нашей съемочной группе подбежали вооруженные охранники, заломали нам руки и отобрали камеру и личные вещи, включая сумку с деньгами. «Что вы делаете?» - возмутился я. «У нас приказ от Яна», - ответили они. Через два дня я оказался на шоу Андрея Малахова, где обсуждался этот инцидент. Сама певица со своим мужем в студии не появилась. Показали только видео с ней, где она называла меня «ужасным человеком». В мою поддержку выступил один депутат Александр Хинштейн. А все остальные гости в студии, среди которых были юморист Михаил Грушевский и эта конченая ведьма Ксюша Собчак, оскорбляли меня самими последними словами и обвиняли в циничном вмешательстве в чужую личную жизнь. Как я понял, они пришли туда не потому, что такие друзья Алсу, а исключительно за гонорар. На сторону певицы встали и сотрудники отдела полиции на Китай-городе, куда я обратился с заявлением о нападении. А тогдашний продюсер MTV Илья Бачурин, который поначалу обещал мне поддержку, после шоу Малахова вызвал меня и сказал: «Знаешь, нам придется с тобой попрощаться». И это все из-за какого-то никчемного интервью, которое Ян Абрамов дал мне по своей доброй воле! С тех пор я считаю этих людей непорядочными. С нынешним скандалом на детском «Голосе» пусть разбирается Первый канал! Но, чем бы не закончилось это разбирательство, у меня есть ощущение, что с таким бэкграундом Алсу больше не сможет выступать как певица. Обмануть народ, сидящий в Интернете, и разыграть его по фальшивым нотам ни хрена не получится!

Кстати, как один из победителей шоу, дочь Алсу получила миллион рублей. Это не окупит все затраты на фальсификации, но приятный бонус. Стимулирует на гораздо большее.