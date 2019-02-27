Альбом «Группа Крови» группы «Кино» выйдет на кассетах

Этот релиз стал первым в переиздании дискографии легендарного коллектива. Альбом выпущен в пяти различных вариантах.

Любителям классики предлагается два варианта издания на виниле, пишет «Репродуктор». Classic LP Edition представляет собой обычное издание на дисках-гигантах черного цвета с 12-страничным буклетом. Limited Red LP Edition – это издание альбом на дисках красного цвета с бонусом в виде семидюймового сингла «Хочу перемен», который как самостоятельное издание выпущен не будет.

Вариант Expanded 3CD Edition – это лимитированное расширенное издание на трех компакт-дисках с 48-страничным буклетом. Издание включает в себя отреставрированную ремастированную версию альбома, сингл «Мы ждем перемен», запись концертного выступления «Кино» на V фестивале Ленинградского рок-клуба с презентацией программы «Группа Крови» и архивное черновое сведение альбома. Издание выполнено в виде двух раздельных пластиковых боксов, упакованных в жесткий слипкейс.

Tape Edition – издание на магнитофонных кассетах. Представляет собой аналоговую версию альбома. Как отмечает издатель, эта фонограмма не подвергалась реставрации и обработке, за исключением коррекции скорости.

Deluxe Limited Box Edition – cуперлимитированный пронумерованный бокс-сет альбома «Группа Крови». Доступен только по предзаказу. В комплект бокс-сета входят: Красный винил с дополнительным синглом «Хочу перемен»; Тройной CD; Аудиокассета; Плакат; Арт-принт с дизайном альбома и автографами музыкантов группы «Кино» гитариста Георгия Каспаряна и басиста Игоря Тихомирова; Комплект открыток; Фрагмент оригинальной магнитной ленты BASF со студии Алексея Вишни, на которой записан промежуточный вариант песни из альбома «Группа Крови».

Подробнее об этом издании рассказывается в видео блоге издательства Maschina Records.

Напомним, что альбом «Группа Крови» был записан в 1988 году в Ленинграде. В СССР он распространялся через студии звукозаписи в виде магнитоальбома. Первое официальное издание альбома появилось в США в 1989 году.