Алсу выпустила новую песню «с магией»

Алсу выпустила в свет новый сингл «К тебе». ПопНовостиНовинка была исполнена на сольных концертах исполнительницы минувшей осенью и с тех пор, по словам Алсу, она получила множество просьб от поклонников поскорее издать эту песню. - Для меня лично, это на сегодня одна из самых любимых композиций, - признается певица в своем инстаграме. - Когда я услышала её первый раз, уже потом не смогла с ней расстаться! «К тебе» меня буквально заворожила и окутала удивительной магией. АлсуБыстрый поиск: Алсу Добавить комментарий
Комменты