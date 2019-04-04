Алсу выпустила новую песню «с магией»

«С особым трепетом и волнением представляем вам наш с Василием @bastaakanoggano клип на песню «Мы с тобой». Среди миллионов историй о любви есть такие, от которых замирает сердце. О них хочется рассказывать, петь песни, снимать фильмы.





«Мы с тобой» - это мини-фильм о любви. И мне бы очень хотелось, чтобы эта история стала чем-то очень личным и близким для каждого из вас», - говорит Алсу о новом клипе.

