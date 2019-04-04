Алсу выпустила новую песню «с магией»

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Алсу выпустила в свет новый сингл «К тебе».
Новинка была исполнена на сольных концертах исполнительницы минувшей осенью и с тех пор, по словам Алсу, она получила множество просьб от поклонников поскорее издать эту песню.

- Для меня лично, это на сегодня одна из самых любимых композиций, - признается певица в своем инстаграме. - Когда я услышала её первый раз, уже потом не смогла с ней расстаться! «К тебе» меня буквально заворожила и окутала удивительной магией.

Алсу
Алсу

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