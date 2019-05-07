Аномальное голосование в шоу «Голос.Дети» обнаружили в 5 регионах

Проверяют итоги голосования эксперты Group-IB. Специалист по кибербезопасности на условиях анонимности рассказал Lenta.ru, что среди подозрительных субъектов России пока также находятся Курская, Калининградская и Кировская области.

Сотрудникам Group-IB предстоит выяснить, насколько целостной была информационная безопасность системы подсчета голосов. Кроме того, они должны установить, была ли накрутка при голосовании за Микеллу Абрамову.

Специалисты запланировали технико-криминалистический анализ поступивших звонков и SMS-сообщений. Проверка, предположительно, займет около месяца.

«Мы не комментируем эту информацию и совершенно точно по ее поводу сказать ничего не можем. Советуем журналистам дождаться результатов расследования, инициированного Первым каналом. Там будут все ответы на вопросы. Никаких дополнительных данных мы не даем», — рассказали «360» в пресс-службе Group-IB.

Руководство Первого канала также решило не комментировать промежуточные итоги проверки голосования в финале шоу «Голос. Дети». Не реагирует телеканал и на информацию, появившуюся в СМИ на этот счет. Пресс-служба Первого канала до окончания проверки давать какие-либо комментарии отказалась.

«Когда мы будем иметь достаточно информации о том, чтобы ее сообщить, мы сообщим ее сразу», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация о привлечении работников курского завода «Авиаавтоматика» для голосования за дочь Алсу. Якобы их просили отправлять SMS, оплатив расходы на связь и выдав небольшие денежные бонусы.

Победительницей финала шоу стала 10-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, набравшая 56,5% голосов.