Башмет и мэр Сочи поговорили о полномочиях, будущем и интеллекте Яндекса

Начиналось-то все довольно оптимистично. Фестиваль действительно растет грандиозными темпами.

- Наш фестиваль активно развивается, - отрапортовал директор фестиваля Дмитрий Гринченко. - Мы занимаемся прежде всего музыкальной частью фестиваля, а по музейной части к нам в этом году присоединился Русский музей. Он привез сюда потрясающую выставку «Период безвременья». В рамках этого фестиваля Юрий Абрамович станет первым в мире музыкантом, сыгравшим пьесу, сочиненную искусственным интеллектом Яндекса. У нас много образовательных проектов как среда для молодых людей, собирающихся стать профессионалами в искусстве. Это музыкальная академия для юных музыкантов, школа молодых журналистов, мастер-классы…



Юрий Башмет

Фестивальный оптимизм уверенно, не ведая о будущем, поддержал мэр Сочи Анатолий Пахомов:

- Мы очень рады тому, что фестиваль становится все шире и шире, развивается в сторону разных направлений искусства. Фестиваль растет. Он дает нам новые имена, дает погружение в культурную жизнь для все большего количества сочинцев. Надеюсь, он принесет массу незабываемых впечатлений.

Первый замминистра культуры Краснодарского края Максим Усатюк пожелал фестивалю творческих побед и долгих лет жизни. А директор Русского музея Владимир Гусев пообещал не только расширение сотрудничества, но и предложил сделать постоянный электронный филиал музея в Сочи. На столь лестное предложение отклика от мэра и замминистра он так и не получил, впрочем. Абсолютно. Их лица остались непроницаемыми.

Куратор театрального фестиваля «Территория» Роман Должанский был куда эмоциональнее:

- Я занимаюсь театральными фестивалями больше 20 лет. Но таких случаев, чтобы одну из своих частей фестиваль отдал другому фестивалю, я не встречал. «Территории» отдали всю театральную часть Зимнего фестиваля! Наши фестивали — ровесники. Наше сотрудничество должно быть плодотворным, и будет таким! Здесь мы покажем 7 спектаклей, в том числе «Театра Наций» и мастерской Дмитрия Брусникина, и у нас большая образовательная программа.

Журналистов же интересовал чудо-проект Яндекса. Что за музыка, которую сочинил искусственный интеллект? Очень быстро выяснилось, что интеллект не очень-то много и сочинил, да и то, что сочинил, все равно переделал профессиональный композитор Кузьма Бодров.

- Нейросеть не может написать пока аранжировку или длинные аудиофайлы, это отдельные файлы длительностью до минуты, - признал Дмитрий Гринченко. - Композитор Кузьма Бодров сделал некое музыкальное произведение из этих источников. Но раньше в шахматах любой перворазрядник обыгрывал компьютер, а теперь с компьютером никто из шахматистов не справится. Может быть, и в музыке вскоре компьютер будет сильнее любого композитора-человека!

Тут уже не выдержал молчавший до того Юрий Башмет:

- Я надеюсь, что компьютер никогда не победит Бетховена или Чайковского! Компьютер обрабатывает уже существующие примеры, но это примеры человеческой музыки. Интересно хотя бы посмотреть, захватит ли он частичку человеческой души, заменит ли хоть часть!

Речь почему-то зашла о сочинении гимна фестиваля, и тут Юрий Абрамович выдал неожиданное:

- Современные композиторы с их современным языком — не знаю, как они напишут гимн. Будет ли он похож на гимн? Заставить современного композитора сочинить традиционный гимн — задача сомнительная…

И Башмет сокрушенно покачал головой. Многие современные композиторы наверняка в этот момент вцепились пальцами в шевелюры, и удрученно поникли головами. А кто-то, возможно, не понурил, и даже наоборот…

Между тем, Башмет развивал мысль о смысле жизни.

- Каждому человеку нужен смысл. Каждый день. Вот наш молодежный оркестр состоит из людей, которые сами… или их родители (сделал он важную оговорку) видят смысл в том, чтобы профессионально заниматься музыкой. Это как допинг! В классической музыке допинг для музыканта — это сама музыка, она дает смысл жизни.

От приятных рассуждений о смысле жизни не осталось и следа, как только речь зашла про деньги. Точнее, о том, станет ли этот фестиваль последним в Сочи. А ведь такая возможность теоретически есть, если городской бюджет перестанет финансировать фестиваль. Первым удар на себя взял Башмет, и попытался смягчить формулировки.

- Когда официальные чиновники участвуют в мероприятиях фестиваля, то и бизнес-спонсоры подтягиваются. Такова жизнь. Дело не в количестве денег, нам не очень важны три копейки (тут Пахомов видимо напрягся, потому что речь шла явно о размере сумм именно из городского бюджета). Мы на протяжении фестиваля не увеличиваем бюджеты. А фестиваль живет и расширяется!

На «три копейки» надо было что-то отвечать, и мэр Пахомов взялся объяснять:

- В этом году мы очень осторожно подошли ко всему, чтобы нас не обвинили в превышении должностных полномочий. А превышение должностных полномочий — это уголовная ответственность. Но мы фестиваль поддерживаем, именно поэтому я здесь. Фестиваль городу нужен. Но в рамках наших полномочий. И мы приложим все усилия для того, чтобы фестиваль сохранился здесь.

Пахомов выговаривал слово «полномочия» так страстно, что сразу стало понятно, насколько жизненно важно для него это понятие, и что между «уголовной ответственностью» и полномочиями лично он без раздумий выберет именно полномочия. И уточнил, что уже дал указание своим подчиненным разобраться, какие вообще «полномочия» он имеет без той самой печальной ответственности.

Директор Дмитрий Гринченко тут же объяснил мэру, что его заместители не берут трубку, даже когда он звонит им «пять раз в неделю». Видимо, по вопросу полномочий. Но мэра Пахомова безуспешными звонками не пронять, конечно. Он снова со стальными нотками в голосе повторил, что вопрос полномочий — это вообще самое важное, что сейчас есть у него. И указания разобраться, какие именно полномочия у него есть, уже даны.

Но творческие люди — они всегда творческие. Юрий Башмет удивленно спросил, как же так — он проводит фестивали в десятке городов России, и везде «полномочия» есть. Да и раньше в Сочи они были, раз фестиваль проходит вот уже в 12-й раз, и всегда при поддержке города Сочи. Мэр Пахомов снисходительно посмотрел на музыканта, и снова повторил волшебное слово «полномочия»…

Стоит заметить, что рядом с беседующими сидел в этот момент первый замминистра культуры Краснодарского края. Он уставился невидящим взором куда-то в потолки Зимнего театра, вытянулся в струнку, но так и не проронил ни слова. Ни слова! Выдержке этого человека можно только позавидовать.

Башмет завершил дискуссию о полномочиях, как сумел. Беспроигрышным, как ему показалось, аргументом.

- Фестиваль поддерживает публика. Фестиваль любит посещать президент России! (почти гамлетовская пауза повисла в воздухе) Конечно, нам нужна поддержка города, и дело тут не в деньгах, не в трех копейках (кулаки Пахомова снова сжались до побеления костяшек). Раз уж так случилось, что мы полюбились друг другу, то будем продолжать!

Тем и завершилось.

Потом было подписание наверняка важного (для калужан, хотя...) соглашения об открытии образовательного центра Башмета в Калужской области с вице-губернатором этой области. Был аншлаговый, в который уже раз в Сочи, показ спектакля «Не покидай свою планету» по Сент-Экзюпери с блистательным Константином Хабенским и «Солистами Москвы» п/у Юрия Башмета.

А мы все еще думали - что это было?

Вадим ПОНОМАРЕВ