Beyonce решила запатентовать имя своей дочери

Теперь певица хочет запатентовать имя своего ребенка, сообщает The Blast. По информации источника, Бейонсе хочет, чтобы имя дочери стало "товарным знаком".

Артистка объясняет это тем, что девочка — "культурная икона" — дочь двух самых известных исполнителей в мире, имея в виду себя и мужа рэпера Jay-Z (Шон Кори Картер), и "звезда детской моды".

Она также обвинила Венди Моралес в том, что та специально использовала имя ее ребенка, чтобы улучшить продажи и расширить бизнес.



Beyonce

Организатор в свою очередь утверждает, что владела торговой маркой с таким названием целых три года до рождения Блю Айви Картер, которая появилась на свет в январе 2012 года.