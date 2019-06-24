Бейонсе спела в тизере ремейка мультфильма «Король Лев»

Как напоминает сайт Billboard, Бейонсе озвучила в фильме львицу Налу, Дональд Гловер – Симбу.

В клипе слышен голос Муфасы: "Посмотри на звезды. Великие короли прошлого смотрят на нас с этих звезд. И я тоже буду с ними", - говорит он Симбе.

Песня звучит на протяжении всего тизера, который длится 45 секунд.

Композиция Can You Feel the Love Tonight на стихи Тима Райса и с музыкой Элтона Джона в 1995 году получила премию "Оскар", а чуть позже Элтон Джон получил премию "Грэмми" за "Лучшее мужское вокальное поп-исполнение" этой песни.



Beyonce

Киноверсия "Короля Льва", которую снял режиссер Джон Фавро, выйдет в российский прокат 19 июля.