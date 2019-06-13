Брайан Мэй с женой съездил в Занзибар на родину Меркьюри

Брайан и Анита прошли по всем памятным местам Фаруха вместе с его сестрой Кашмирой.
В этом здании в детстве Фредди и Кашмира жили с родителями
«Под руководством прекрасной сестры Фредди Кашмиры и нашего чудесного гида по Занзибару Абдула нам удалось пройти по множеству детских следов Фредди. Я мечтал об этом очень много лет», – написал Брайан под одной из фотографий.
А это школа Фредди
Фото роддома, где появился на свет Фредди
Заодно Мей снова вернулся к теме критики фильма «Богемская рапсодия».
Некоторые комментарии к моему предыдущему посту о «точности» фильма «Богемская рапсодия» заставляют меня понять, что многие люди не понимают, что означает «точный» в контексте биографического фильма, а не документального фильма. Остановись и подумай об этом. Вы пытаетесь изобразить 20 лет за два часа экранного времени. И у вас есть история, которую вы хотите рассказать об эмоциональном и духовном путешествии человека в контексте его семьи и друзей, а также о работе всей его жизни. Вы хотите рассказать историю честно, достойно, не избегая каких-либо важных вопросов, но без излишней прелюдии. Вы хотите, чтобы это имело смысл для людей всех рас, цветов, сексуальных наклонностей и возрастов. И, что особенно важно, вы хотите, чтобы он был интересным, эмоционально вдохновляющим, или не надо об этом беспокоиться?! Подумайте об огромном количестве ситуаций и миллионах слов, фактически произнесенных за эти 20 лет. Невозможно рассказать всю историю, не сжимая шкалы времени, не перемещая события вокруг себя, не объединяя несколько бесед за годы в отдельные сцены, объединяя персонажей и, в основном, оставляя 99,9% того, что на самом деле произошло, на выходе!!! Несколько критиков в кресле считают, что сравнивая повествование фильма с обрывками, которые они взяли из публикаций в прессе, несанкционированных биографий и т. д., они видят «ошибки»? Я могу заверить вас всех, что в «Богемской рапсодии» нет ни единого слова, действия, эмоции, случайно или по любой другой причине, кроме как дать представление, подсказку к общей картине, мазок кисти в последовательном портрете Человека и его жизни и мечтам. Тот факт, что этот фильм стал самым успешным биографическим фильмом в истории, говорит мне о том, что мы - или фактически вся команда BR - в целом - сделали это правильно. Спасибо за огромную поддержку, которую многие из вас, ребята, оказали мне в этом - я очень тронут. У меня отличные друзья. Окей, приятели, мы все сказали, что нам нужно, мы пойдем дальше?
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