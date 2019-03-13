Бутусов обрел новое «Дыхание»

Сборник «Жужа. Песни и пляски» выйдет в виде подарочной виниловой грампластинки, к которой будет приложена копия всех треков на CD и сборник караоке-версий песен с буклетом текстов для самостоятельного исполнения. Релиз будет осуществлен в партнёрстве с фондами «Даунсайд Ап» и «Синдром любви», работающими с людьми с синдромом Дауна.

