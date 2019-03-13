Бутусов обрел новое «Дыхание»

Композиция дополнена видеорядом, созданным художником Александром Коротичем, сообщает Intermedia. В нем в причудливом калейдоскопе вращаются обитатели морей, включая стилизованную раковину моллюска Nautilus Pompilius, давшего название прежнему коллективу Вячеслава Бутусова. Они образуют между собой причудливые узоры, дополненные пентаграммами и пузырьками воздуха.
Особенность новой версии «Дыхания» - обилие довольно неуклюжих гитарных партий, неловко сыгранных, и перекликающихся с клавишными импровизациями.
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