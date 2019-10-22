Coldplay объявили о выпуске нового альбома Everyday Life

Сделали это музыканты оригинальным для XXI века образом: разослали бумажные письма всем членам своего фан-клуба, сообщает Intermedia. Двойная пластинка увидит свет 22 ноября 2019 года.

- Первая часть будет называться «Sunrise», а вторая – «Sunset», - сообщается в письме.



Письмо от Coldplay

В недавнем интервью Daily Star участники Coldplay рассказывали, что это будет очень «изысканная» и «экспериментальная» музыка, а также говорили, что в 2020 году выпустят «более мейнстримовый альбом», но, возможно, решили объединить всё в одном релизе. В своем твиттере группа разместила видеотизер будущей пластинки.

Последний на данный момент альбом Coldplay «A Head Full of Dreams» вышел в 2015 году, с тех пор они выпустили два EP: «Kaleidoscope» (2017) и «Global Citizen» (2018), - а также концертный альбом и фильм.