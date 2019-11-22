Coldplay выпустили двойной политический альбом

Любопытно, что альбом состоит из двух частей («дисков») – «Sunrise» и «Sunset», в каждую из которых вошло по восемь треков. Пять из них уже выходили в формате синглов: "Orphans", "Arabesque", "Everyday Life", "Daddy" и "Champion of the World".

Альбом звучит весьма экспериментально для Coldplay. Группа сосредоточилась на упрощенных социально-политических посылах, для чего ей понадобилось гораздо больше музыкальных красок, от арабских мелизмов и госпела до совершенно разных жанров музыки, из-за в целом альбом звучит эклектично. Тем не менее, мелодический дар Криса Мартина пробивается сквозь ангажированный месседж.

Накануне релиза стало известно, что группа не намерена в ближайшие пару лет ехать в тур – пока не придумает, как сделать концерты более экологичными. Пока в поддержку альбома заявлено всего три выступления: два из них пройдут в день премьеры в Иордании и будут транслироваться на YouTube, а ещё одно шоу музыканты сыграют 25 ноября в Лондоне – вся прибыль от этого выступления будет пожертвована экологическим инициативам.



Coldplay