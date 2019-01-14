Экс-возлюбленная Меркьюри получит £40 млн за «Богемскую рапсодию»

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Отмечается, что бывшей возлюбленной артиста причитается около 19 процентов от прибыли картины, которая собрала примерно 600 миллионов фунтов (более 51,1 миллиарда рублей).

Девушка познакомилась с музыкантом в 1970 году, когда ей было 19 лет. Позже они расстались, однако сохраняли теплые дружеские отношения на протяжении всей жизни.

Кроме того, согласно завещанию Меркьюри, Остин получала 50 процентов от всех доходов певца после его смерти. Остальные 25 процентов получали родители музыканта и еще 25 — его сестра. После смерти родителей доля его бывшей возлюбленной увеличилась до 75 процентов. На данный момент Остин проживает в оставленном ей особняке в Лондоне за 20 миллионов фунтов (около 1,7 миллиарда рублей).

Биографический фильм Брайана Сингера "Богемская рапсодия" прослеживает головокружительный путь Queen к успеху, распад группы и ее триумфальное воссоединение накануне концерта Live Aid, который стал одним из величайших выступлений в истории рок-музыки. Фильм вышел в российский прокат первого ноября прошлого года и собрал кассу более миллиарда рублей.