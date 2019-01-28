Фильм о Джексоне вызвал шок и привел к новым обвинениям

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на The Sun.

Как отмечается, в четырехчасовой картине двое мужчин рассказывают свою историю общения с артистом. По их словам, они подверглись изнасилованию со стороны Джексона, когда были еще детьми. Утверждается, что это происходило в его особняке.

Подчеркивается, что аудитория во время просмотра киноленты с трудом скрывала свое отвращение. Кто-то из зрителей назвал ее «фильмом ужасов».



Майкл Джексо

Представители имения поп-звезды Майкла Джексона раскритиковали документальный фильм «Покидая Неверленд», в котором утверждается, что он изнасиловал двух мальчиков. Об этом сообщает AP.

Как отмечается, они обвинили героев киноленты в клевете и назвали их «лжесвидетелями».

«В этом фильме ничем не подтвержденные обвинения в действиях, которые якобы произошли 20 лет назад, преподносятся как факт», — говорится в заявлении, отрывок из которого приводит The Hollywood Reporter.

Также после выхода фильма еще один мужчина выступил с заявлением. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Майкл Джейкобс-Хэйген утверждает, что певец совершал с ним неподобающие действия, когда ему было 14 лет. Уточняется, что мужчина познакомился с ним во время поездки в Диснейлэнд.

По его словам, они приехали в номер отеля, где Джексон уложил его с собой в постель, обнял и спросил, любит ли он его, и хочет ли встретиться ли с ним снова. После они виделись какое-то время.

Мужчина подчеркнул, что лишь сейчас понимает, насколько ужасными были эти события. Он добавил, что это отразилось на его психике, и заставляло его чувствовать стыд.