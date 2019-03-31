«Геликон-Опера» перенесла «Орландо» Генделя в кровавую бойню в гей-клубе

До начала пресс-показа оперы было приятно пройтись по парадным залам княгини Шаховской и обозреть экспозицию. А там были выставлены гобелены с сюжетами «галантного века», с атрибутикой, соответствующей этому направлению. Много цветов, изящные дамы и кавалеры, музыкальные инструменты. Понятно, что герои этих картин заняты мыслями о высоких материях.

Композитор Гендель принадлежал веку сентиментализма, который в Европе длился довольно долго, вырабатывая прочные основы этого значимого направления в искусстве. Главным было обращение к сфере изысканных чувств, к «жизни сердца» и всему тому, что с этим связано.

Перед началом спектакля гендиректор и худрук театра «Геликон-Опера» Дмитрий Бертман, - добрейший, хлебосольный, абсолютно традиционно московский по нормам нашего гостеприимства хозяин, - представил постановочную команду премьерной оперы. Ими оказались и наши люди, и гости из Европы абсолютно партикулярного, лучше сказать, совсем нетрадиционного для такого торжественного случая вида. Это, прежде всего, режиссёр-постановщик Георгий Исаакян, дирижёр-постановщик Эндрю Лоуренс-Кинг (Великобритания), художник-постановщик Хартмут Шоргхоффер (Австрия), а также хормейстер Евгений Ильин и художник по свету Алексей Николаев. Композитор Габриэль Прокофьев, внук Сергея Прокофьева, участвовал в спектакле как автор техно-музыки, которая по ходу сценического действия звучит в ночном клубе.

Кроме того, как рассказал музыкальный руководитель постановки Эндрю Лоуренс Кинг, в оркестре используются музыкальные инструменты эпохи барокко. Клавесин, принадлежащий театру «Геликон-Опера», а также теорба. А вот барочную арфу Эндрю привёз с собой. Все эти непростые усилия были предприняты с целью создания барочного стиля исполнения и, особенно, для достижения барочного ритма, со слов Эндрю.

Исходную позицию спектакля Эндрю Лоуренс Кинг определил как видение окружающего мира избирательно, в зависимости от того, какой телеканал мы смотрим, что читаем в соцсетях. Из этого складывается наше представление об окружающем мире. Это та информационная среда, которая формирует наши представления о мире вокруг нас. И тут важно задать самим себе вопросы: что происходит? почему? кто это сделал?, - считает Эндрю.

Исторической основой сюжета оперы послужили трагические события 2016 года в Орландо, в штате Флорида, когда в ночном гей-клубе произошло массовое убийство. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в РФ организация «Исламское государство». Хозяйка ночного клуба превратила это место в мемориал, надеясь, что оно станет местом исцеления.

Всех главных героев оперы, а это молодые люди, - сам Орландо (Рустам Яваев), Доринда (Елена Семёнова), Анжелика (Юлия Щербакова) и Медоро (Ирина Рейнард), - объединяет поиск любви, поиск гармонии с окружающим миром. Если герои обретают гармонию в любви, то их мир не терпит насилия, как это происходит у Анжелики и Медоро. Герои проходят испытания любовью, ненавистью, ревностью, жаждой мести. Орландо в своих поисках приходит к мысли о мести всему миру. Его попытки заставить Анжелину полюбить себя терпят крах. В припадке безумия Орландо убивает всех вокруг. Он остаётся один над телами убиенных. Сия картина повергает Орландо в ужас.

Понятно, что содержание представленной оперы достаточно мрачно. Отсюда и постановочное решение избирает мрачные краски. В основном, это почти голая сцена, чёрные стены, световые блики на фоне черноты. Костюмы героев не привязаны ни ко времени, ни к индивидуальностям персонажей. Они вне времени, вне культур, они никакие и могут быть всегда и везде. Этим определяется их универсальность.

Премьера состоялась. Актуальность избранной темы очевидна. Всё представленное на сцене кого-то обратило к невесёлым мыслям о том, что происходит вокруг нас каждый день, а кого-то и к горьким личным воспоминаниям о пережитом. Только барочная тема в спектакле, аутентичное звучание музыкальных инструментов той эпохи напоминает нам о красоте и гармонии, к которым во все времена стремился человек.

Людмила КРАСНОВА

Фото: Ирина Шымчак и Антон Дубровский