Justin Bieber выпустит новый альбом

Как сообщает Hollywood Reporter, певец присоединился к Ариане Гранде во время ее выступления на фестивале Coachella и исполнил песню «Sorry».
— Я не собирался выходить на сцену, — признался Бибер. — Это мое первое выступление за два года. Спасибо вам огромное, и, кстати, скоро выйдет альбом.
Сама Ариана заявила, что появление Бибера не было запланировано, но поблагодарила его за такой подарок фанатам.
Последний альбом Бибера Purpose был выпущен в ноябре 2015 года. В 2013 году он сказал, что уходит в отпуск, а в марте этого года Бибер написал в Instagram, что отходит от музыки. «Музыка очень важна для меня, но ничто не важнее, чем моя семья и мое здоровьем, - написал он. - Я вернусь, я верю в это». В прошлом году он женился на модели Хейли Болдуин.
«Это вообще не планировалось», - сказал Гранде на сцене. «Спасибо за то, что ты здесь, Джастин. Мы так тебя любим».
Стоит напомнить, что у Бибера и Гранде один общий менеджер Scooter Braun.
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