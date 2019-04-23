Justin Bieber выпустит новый альбом

Как сообщает Hollywood Reporter, певец присоединился к Ариане Гранде во время ее выступления на фестивале Coachella и исполнил песню «Sorry».

— Я не собирался выходить на сцену, — признался Бибер. — Это мое первое выступление за два года. Спасибо вам огромное, и, кстати, скоро выйдет альбом.



Justin Bieber и Ariana Grande

Сама Ариана заявила, что появление Бибера не было запланировано, но поблагодарила его за такой подарок фанатам.

Последний альбом Бибера Purpose был выпущен в ноябре 2015 года. В 2013 году он сказал, что уходит в отпуск, а в марте этого года Бибер написал в Instagram, что отходит от музыки. «Музыка очень важна для меня, но ничто не важнее, чем моя семья и мое здоровьем, - написал он. - Я вернусь, я верю в это». В прошлом году он женился на модели Хейли Болдуин.

«Это вообще не планировалось», - сказал Гранде на сцене. «Спасибо за то, что ты здесь, Джастин. Мы так тебя любим».

Стоит напомнить, что у Бибера и Гранде один общий менеджер Scooter Braun.