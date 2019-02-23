Мердан Бяшимов победил на конкурсе композиторов в Сочи

Обычно это выглядит так. Произведения финалистов конкурса играют на сцене Органного зала Сочи в присутствии членов жюри, и только после этого они принимают окончательное решение. Жюри весьма представительное. Возглавляет его Александр Чайковский, которого представлять бессмысленно. А в само жюри входят Юрий Башмет, польский композитор и профессор Кшиштоф Мейер, бельгийский композитор и менеджер Патрик де Клерк, белорусский композитор Валерий Воронов, итало-швейцарский композитор Оскар Бьянки, российские композиторы Кузьма Бодров и Алексей Сюмак, китайский композитор Йин Ван и директор Башмета Дмитрий Гринченко.



Жюри

Обыкновенно именно этот концерт и становится самым интересным на фестивале, потому что только тут звучат свежайшие новые произведения самых разных стилистик. В этом году так и случилось снова. Причем на удивление финалисты в этом году были достаточно «консервативны», то есть совсем уж белого шума не было вовсе. Все финалисты показали грамотную работу с академической традицией, хотя не отказали себе в удовольствии препарировать все это на новый лад. И все-таки совсем нового языка изобрести не удалось.

Первую премию разделили. Мердан Бяшимов (Туркменистан) не в первый раз участвует в конкурсе, но тут его фортепианный квинтет «Седий мариця» покорил буквально всех. Первая часть с «пьяным альтом», затем почти возрожденческий фрагмент, а в финале — удивительный сплав туркменских мелосов и постмодернизма. Вообще говоря, самая самобытная пьеса конкурса, - ее точно не спутать ни с кем. Разделили первую премию с Алексеем Попковым, учеником А.Чайковского, но убеждать в самобытности его трио нелепо.



Мердан Бяшимов получает приз из рук Александра Чайковского

Вторая премия присуждена еще одному открытию конкурса — Даниилу Посаженникову. Его Квинтет вообще-то тонкий реверанс Стравинскому, но при этом редкий по нынешним временам мелодизм и ритмичность подкупают сразу, а уж взмахи смычков, зафиксированные в партитуре, - не только китайский референс, но и шоу.

Третью премию дали немцу Тобиуса Фанделю за Verhaltnisse, дипломы лауреатов — россиянам Мирославу Черноусову за Фортепианный квинтет и Анастасии Вабищевич за «Застывший свет».

В этот же вечер на фестивале прошел барабанный концерт «У Театр» (Тайвань).

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Алексей МОЛЧАНОВСКИЙ и Юрий ШЕПТАЕВ