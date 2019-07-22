Metallica сыграла «Группу крови» в Москве

Американские металлисты приезжали в нашу страну в рамках тура «World Wired Tour». Видео, где музыканты исполняют легендарную композицию, выложили в соцсети присутствовавшие на концерте поклонники.

Песня "Группа крови" вошла в одноименный альбом, который "Кино" представила в 1988 году. Впервые она была исполнена 3 июня 1987 года на Пятом фестивале ленинградского рок-клуба.

Для музыкантов Metallica - гитариста Кирка Хэмметта и басиста Роберта Трухильо – стало давней традицией играть песни самых влиятельных групп страны, в которой они выступают. Например, в Швеции они играют песни Europe и ABBA, а в Германии выбор пал на композиции групп Accept и UFO.



Metallica

В Москве каверу на «Кино», исполненному Робертом Трухильо на русском языке, подпевал весь многотысячный стадион. А у музыкантов лежала вот такая шпаргалка:



Шпаргалка