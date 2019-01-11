«Монеточка» выпустила сингл «На заре»

«На заре» — песня группы «Альянс», первоначально появившаяся на альбоме «Альянс 87» 1987 года. Именно с этой песней группа ассоциируется у большинства людей. Музыку и текст песни написал клавишник группы Олег Парастаев.

На песню группы «Альянс» неоднократно делались каверы и ремейки. В том числе зимой 2007 года Евгений Гришковец, группа «Бигуди» и Ренарс Кауперс сделали кавер на песню. В начале 2012 года был записан ремейк песни Константином Легостаевым и DJ Smash.

Композиция входит в саундтрек к фильмам «Хардкор» и «Каникулы президента».