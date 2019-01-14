Наследники Джексона против нового фильма о его жизни

Об этом сообщает Regnum со ссылкой на People.

На сайте фестиваля размещено описание картины, согласно которому она является рассказом о двух мужчинах, которые познакомились с Джексоном в возрасте семи и десяти лет, и в течение длительных отношений столкнулись с тем, что певец манипулировал ими и домогался их.



Майкл Джексон

Несмотря на то, что имена мужчин не были названы, наследники исполнителя распространили заявление, в котором напомнили, что Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчук подтвердили под присягой, что Майкл Джексон никогда не делал ничего неуместного по отношению к ним.

Напомним, в 2017 году вышел биографический фильм «В поисках Неверленда» (Searching for Neverland), в основу которого легли воспоминания телохранителей Майкла Джексона Билла Уитфилда и Джавона Бирда. Главную роль в нем исполнил двойник поп-идола, известный как Navi.