Николай Басков и Ольга Бузова скрываются от суда

Игорь Селивановский, который представляет истца Дмитрия Ружникова отметил для РАПСИ, что "ответчики даже возражения на иск не прислали. Происходит полное игнорирование судебного разбирательства с противоположной стороны".

Сегодня Кунцевский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу иска к Баскову и Бузовой, которых Ружников решил привлечь, поскольку они рекламировали компанию и сообщали, что получают хорошую прибыль, инвестируя в "Кэшбери".

Однако суд был вынужден перенести заседание на 7 мая, поскольку выяснилось, что основной ответчик — Басков поменял место регистрации и не был извещен о времени рассмотрения судебного спора.

При этом основные претензии истец высказывает именно к Баскову, поскольку, как он выразился: "Я повелся именно на рекламу с участием народного певца".



Духовная музыка Николая Баскова

Истец, инвалид 1 группы, требует вернуть деньги в размере 808 тысяч рублей, которые он вложил в компанию "Кэшбери", а также выплатить моральный ущерб за потерянную сумму.

В прошлом году Центробанк усмотрел в деятельности "Кэшбери" признаки финансовой пирамиды. Позднее Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту компании.