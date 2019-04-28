Первый канал не станет отменять итоги голосования на шоу «Голос.Дети»

Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала:



Константин Эрнст

За все сезоны проекта мы впервые столкнулись с ситуацией, когда и у нас, и у зрителей возникли вопросы к используемой в «Голосе» системе подсчета голосов. Активность звонков и смс в поддержку одного из участников существенно превысила количество голосов за других конкурсантов. Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда. Является ли это следствием искренней реакции зрителей на выступления или произошло по иным причинам — это нам предстоит выяснить. Публикация итогового протокола – самый первый шаг, за которым последуют другие. Именно эти результаты мы получили 26 апреля в тот момент, когда были закрыты линии для голосования в финале шоу «Голос.Дети». Количество поданных голосов — единственный принцип, который заложен в формате для определения победителя и использовался нами в течение шести лет. Воздействовать на результаты мы не имеем права. Первый канал будет информировать о результатах начатой проверки. Мы не можем позволить, чтобы на честность «Голоса» была брошена тень. Тем более речь идет о конкурсе с участием детей. Для нас все участники одинаково дороги. Мы любим, ценим и гордимся каждым, кто поднимался на сцену «Голоса» на любом этапе проекта. И если по результатам проверки мы поймем, что надо менять систему голосования, мы вместе с компанией Talpa обсудим, как избежать подобных ситуаций в будущем.

Таким образом, Первый канал не планирует отменять итоги странного голосования, но обещает «избежать подобных ситуаций в будущем». Вряд ли это обещание порадует обманутых зрителей канала.

Кроме того, Первый канал опубликовал итоговый протокол голосования. Цифры весьма красноречивы.



Протокол голосования шоу Голос.Дети

Утром 27 апреля 2019 года Первый канал снял с эфира документальный фильм «Голос. Дети. На самой высокой ноте». Как пишет РБК, решение не показывать ленту было принято еще ночью, на «первой орбите» (Камчатка, Магадан, Чукотка, Сахалин) его уже не увидели. На сайте Первого канала фильм тоже не будут выкладывать, хотя подобные ленты традиционно готовят и показывают по итогам каждого сезона.

Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина в своем инстаграме дала понять, что артистка больше не будет сотрудничать с шоу.

- Я думаю, для нас история «Голоса» окончена, - написала она в посте под фотографиями Нино Чеснер и Роберта Багратяна.

При этом Крапивина призвала поклонников не осуждать самих детей. Лобода по итогам голосования тоже поделилась в инстаграме фотографиями Чеснер и Багратяна, обделив вниманием победительницу, но не оставила никаких комментариев. Валерий Меладзе, чей подопечный Ержан Максим считался одним из самых сильных участников шоу, призвал Первый канал пересмотреть результаты голосования, отметив, что после шоу «остался осадок».

Победительница вокального шоу «Голос» ​Микелла Абрамова и ее мама, певица Алсу, ограничили возможность комментировать посты на своих страницах в Instagram после того, как стало известно, что в голосовании на финале программы были обнаружены «некие аномальности». Девочка — дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, внучка бывшего топ-менеджера ЛУКОЙЛа Ралифа Сафина.