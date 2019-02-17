«Профессорское» открытие Зимнего фестиваля Башмета: кто не ушел, тот выиграл

«Солистам Москвы» на фоне психоделических видеопроекций предстояло сыграть совершенно разноплановые произведения с выдающимися солистами мира, среди которых нашлось место и солистам из башметовского Всероссийского юношеского оркестра. И надо признать, что юные Александра Зверева (флейта), Глеб Верещак (труба), Полина Тарасенко (тромбон), Сергей Прашкович (саксофон) и Алексей Панкратов (аккордеон) достойно справились с мировой премьерой Валерия Воронова Phos Hilaron («Свет благодатный»). Хотя музыкой Воронова гитлеровцы могли бы пытать заключенных — настолько его пьесы однообразны, монотонны и малоинтересны для думающих музыкантов. Добрая треть зрителей после этой пытки ушла с гала-концерта, а зря. Самое интересное они из-за Воронова пропустили.



Александра Зверева (флейта), Глеб Верещак (труба), Полина Тарасенко (тромбон), Сергей Прашкович (саксофон) и Алексей Панкратов (аккордеон)

В каком-то смысле этот гала-концерт был «профессорский», которые любят делать тут на Зимнем фестивале. Концертирующие педагоги — это всегда не просто класс звучания, но породистая школа на первом месте. Во многом собрать профессоров фестивалю Башмета помогает обширная образовательная программа, все эти педагоги преподают здесь для юных музыкантов, и заодно выступают в концертной программе. Профессор Каталонской высшей школы музыки в Барселоне, солист камерного оркестра им. Малера испанский валторнист Хосе Висенте Кастелло изумительно разыграл нечасто звучащее Концертино для валторны с оркестром Вебера. Это произведение для «натуральной» валторны с ограниченным диапазоном, но Кастелло звучал так разнопланово, будто у него были в запасе еще октавы. Чистый звук и шквал эмоций.



Испанский валторнист Хосе Висенте Кастелло

Профессор Высшей школы музыки в Кельне, серебряный лауреат VI конкурса Чайковского Михаэла Мартин (Германия) именно что блестяще исполнила «Блестящий полонез» для скрипки с оркестром Генриха Венявского. Эталонный образец виртуозной скрипичной романтики был сыгран Михаэлой с изящной легкостью и элегичной страстностью.



Немецкая скрипачка Михаэла Мартин и Юрий Башмет

Профессор фортепиано Корейского национального университета искусств, музыкальный руководитель Kumho Chamber Music Society, муздиректор Филармонического оркестра Сувона Даеджин Ким (Южная Корея) в хорошем смысле академично сыграл Концерт №23 для фортепиано с оркестром Моцарта. Прекрасная техника и строго выстроенная подача этого популярного, но весьма требовательного к исполнителю концерта Моцарта. Ментальный пианизм в корейской ипостаси.



Южнокорейский пианист Даеджин Ким

Мировая премьера произведения еще одного профессора, бельгийца Патрика де Клерка на стихи Федора Соллогуба «Друг мой тихий, друг мой дальний» - в исполнении бельгийского же сопрано Лоры Бинон. Романтический постмодернизм или неоклассицизм? Зритель для себя решает сам. Лоа Бинон пела сдержанно и концептуально, что ли…



Бельгийское сопрано Лора Бинон

Прозвучала мировая премьера написанного специально для Башмета китайским композитором Йин Ваном «Снежного пути» для альта и струнных. Юрий Башмет сыграл его скупыми мазками, дав заложенному автором современному романтизму пространство для догадок слушателя. Получился романтический минимализм.



Юрий Башмет

Завершил гала-концерт выдающийся американский трубач Фрэнк Габриэль Кампос с концертом для трубы с оркестром Йоганна Непомука Гуммеля, ученика Моцарта и Гайдна. Виртуозность — далеко не главная черта исполнительства Кампоса. Он играет как дышит, это редчайшее качество, присущее только первоклассным музыкантам. В его исполнении грань между академической и джазовой трубой фактически растворяется, мы слышим записанные два века назад ноты будто сочиненными здесь и сейчас, на этой сцене. Юрий Башмет поблагодарил оставшихся в зале зрителей, хитро подмигнув - дескать, понимаете, чего лишили себя ушедшие после Воронова?..



Американский трубач Фрэнк Габриэль Кампос

А фестиваль уже бурлит по всему Сочи. Идут выставки. Театральная программа «Территория» стартовала с показа переформанса мастерской Брусникина и театра Наций «До и после» на Морвокзале, посвященного судьбам деятелей советского театра. В гостинице «Жемчужина» совещаются директоры филармоний и фестивалей, там же идут мастер-классы в Школе молодого журналиста.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Алексей МОЛЧАНОВСКИЙ