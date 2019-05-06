Проигравшего в «Голос.Дети» дочери Алсу пригласили на британский X-Factor

– Недавно позвонили из Лондона, приглашают на британский «Х-фактор». Сказали, что окажут поддержку, – приводит ее слова «Стархит». – Мы теперь думаем: нам сейчас нужно догонять по урокам, теперь Ержану нужно учить английский язык.



Ержан Максим

Пока что Ержан останется в Казахстане и будет поступать в музыкальную школу, а в июне 2019 года вернется в Москву, чтобы выступить на премии «Муз-ТВ» по личному приглашению Армана Давлетьярова.

– Я поздравляю Ержана с потрясающим выступлением в программе «Голос. Дети». Безусловно, он самородок, которому Всевышний дал такой дар. Своим выступлением он покорил миллионы зрителей по всему миру, тех, кто смотрел эту программу. И мне очень хотелось бы, чтобы такой мальчик не оставался без приза. Со своей стороны мы приглашаем его на нашу предстоящую премию «Муз-ТВ 2019», которая пройдет седьмого июня в Москве, в гости, на красную дорожку с его мамой. И, конечно же, сделаем ему красивый номер на сцене вместе со всеми звездами, которые будут принимать участие в предстоящей церемонии, – заявил гендиректор телеканала.

Победительницей шоу «Голос. Дети» стала дочь Алсу Микелла Абрамова. Сам Ержан Максим признался, что не расстроился из-за второго места, и порадовался возможности встретиться с Аллой Пугачевой.

Микеллу Абрамову пока никуда не приглашают. А вот саму Алсу уберут из эфира. Пианист Иван Бессонов, действующий победитель конкурса классической музыки Eurovision Young Musicians 2018, будет объявлять результаты голосования российского жюри на финале конкурса песни «Евровидение» 18 мая 2019 года. Об этом объявила пресс-служба ВГТРК: прямая трансляция состоится на телеканале «Россия». Ранее сообщалось, что объявлять баллы будет Алсу. Можно предположить, что замена связана со скандалом на шоу «Голос. Дети», в котором к возмущению общественности победила дочь артистки.