Скандал вокруг «Голос.Дети»: Первый канал привлек партнера Интерпола, а Пугачева и Лобода наградили сами

Group-IB выступает официальным партнером Интерпола, Европола и проводит с киберполициями разных стран совместные расследования и операции по борьбе с компьютерными, финансовыми и корпоративными преступлениями.

В пресс-релизе компании отметили, что во время расследования оценят информационную безопасность системы подсчета голосов. Кроме того, специалисты рассчитывают проанализировать звонки и СМС на предмет возможной накрутки голосов с помощью ботов и других технических приемов нечестной конкуренции.

В Group-IB намерены определить, может ли компания, подсчитывающая звонки и СМС, вносить изменения в результаты голосования. Гендиректор и основатель компании Илья Сачков отметил, что таким образом определяется, безопасна ли система.

Пятнадцать сотрудников компании уже начали проверку. Сачков заявил РИА Новости, что она займет максимум месяц.

В пятницу дочь российской певицы Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов. За звание победителя в суперфинале боролись также Валерий Кузаков и Ержан Максим. Зрителей удивили результаты, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации.

Первый канал сообщил о пересчете итогов, признав, что зрительское голосование сопровождалось "некоторыми аномальностями".

Представитель Алсу Нина Пономарева опровергла слухи о возможной подтасовке результатов голосования. По ее словам, не стоит винить ребенка в том, что он талантлив. "Или это дурацкое клише: если, помимо таланта, есть деньги, то сразу все куплено?" — написала Пономарева в комментариях к посту на фейсбуке замглавреда Hello! Марины Савельевой.

По ее словам, для Микеллы не готовили финальную песню, так как не ожидали, что зрители проголосуют за нее. Пономарева добавила, что Микелла мечтала участвовать в проекте "Голос" с пяти лет. Кроме того, она заявила, что в адрес Алсу поступают угрозы.

Наставница шоу "Голос. Дети" Светлана Лобода встретилась с финалистами конкурса Максимом Ержаном, Робертом Багратяном, Нино Чеснер и Анастасией Ивановой. Об этом она рассказала в своем профиле в Instagram.

На встрече присутствовала также певица Алла Пугачева, которая наградила детей "Золотыми звездами". Эту премию она учредила в 2005 году для поддержки молодых исполнителей.

"Благодарю Аллу Борисовну за такую поддержку наших деток", - написала Лобода и прикрепила видеозапись встречи.

По данным "Комсомольской правды", детям также вручили денежные премии.