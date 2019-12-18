Queen анимировали "Thank God it’s Christmas"

Отмечается, что авторами идеи стали музыканты группы Брайан Мэй и Роджер Тейлор, режиссер и аниматор - Джастин Мун.
В клипе показана обычная жизнь людей в канун Рождества: гуляющие по улице жители города, совместное украшение праздничной елки и группа людей, наблюдающая на крыше за северным сиянием.
Роджер Тейлор: «По иронии судьбы, Рождество для многих из нас является таким напряженным временем. Столько эмоций, радостных воспоминаний о прошедшем Рождестве, восхищенных детей и ответственных взрослых / родителей. Это просто большое облегчение, когда это наконец происходит!»
Брайан добавляет: «Видео идет немного дальше и включает в себя тонкое напоминание о том, что мы, люди, теперь должны чувствовать ответственность за благополучие ВСЕХ существ на Земле - не только ради нашей собственной выгоды и благополучия наших внуков, но и из-за уважения прав животных!».
Песня "Thank God it’s Christmas" стала результатом сотрудничества музыкантов Queen Брайана Мэя и Роджера Тейлора и впервые прозвучала в 1984 году. Композиция на протяжении шести недель возглавляла британские музыкальные чарты.
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