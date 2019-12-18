Queen анимировали "Thank God it’s Christmas"

Музыкант долгое время страдал от болей и даже с трудом поднимался по лестнице.





На днях Мэю прооперировали сухожилие. Все прошло успешно, и теперь он восстанавливается. Чтобы успокоить фанатов, что все хорошо, Брайан выложил фотографию в инстаграме — как всегда музыкант полон позитива и любви к жизни.

