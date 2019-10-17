Роджер Тейлор: Мы слишком знамениты, чтобы нравиться всем!

Как сообщает NME, музыкант связал негативную реакцию на байопик с огромной популярностью Queen: "Проблема в том, что мы слишком знамениты, а прессе это не нравится".



Роджер Тейлор

Тейлор добавил, что, хотя было несколько «достойных» обзоров, «многие из них были довольно насмешливыми и поверхностными».

"Плохие оценки обычно означают, что лента будет успешной. Я думаю, что простые люди понимают больше, чем кинокритики, и сарафанное радио в соцсетях оказывает более сильное воздействие, чем отзыв человека, который смотрит по 40 фильмов в день и уже давно не получает радость от просмотра", — отметил он.

Ранее гитарист Брайан Мей назвал "тревожным" поведение критиков после успеха "Богемской рапсодии". Фильм, вышедший в октябре прошлого года, заработал почти миллиард долларов в мировом прокате.

«Если вы посмотрите на дискуссии в прессе и Интернете, которые проходили в течение последних нескольких месяцев, вы увидите, что 90% из них направлены на дискредитацию одного или другого, или всех номинированных фильмов недосказанностью и клеветой, а не на обсуждение их достоинств и восхищение навыками, которые помогли их создать», - сказал Мэй.

Фильм завоевал "Оскар" в четырех номинациях. В том числе, статуэтка "за лучшую мужскую роль" досталась Рами Малеку, сыгравшему Фредди Меркьюри.