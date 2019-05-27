В фильме про Цоя сыграет Евгений Цыганов

Студия "Рок" представила фильм под рабочим названием "Цой" на российском стенде Made in Russia на Каннском кинорынке. Ранее Учитель сообщил, что планирует начать съемки картины летом и выпустить ее в прокат в 2020 году, когда исполнится 30 лет со дня гибели культового музыканта. По словам режиссера, он хочет создать "фильм не биографический, а мифологический".
"У фильма есть и второе рабочее название - "47" - по названию невыпущенного альбома Виктора Цоя. Выбор, скорее всего, будет между этими двумя вариантами. Главную роль водителя автобуса сыграет Евгений Цыганов", — рассказал Учитель РИА Новости.
Лидер группы "Кино" погиб в автокатастрофе под Ригой 15 августа 1990 года, спустя меньше месяца после своего 28-летия. По официальной версии, Цой уснул за рулем и его легковой "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом "Икарус".
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