В фильме про Цоя сыграет Евгений Цыганов

Опубликованное видео – это запись исполнения песни «Алюминиевые огурцы». Виктор Цой спел ее специально для программы «Взгляд». В 1988 году эта запись была впервые показана по Центральному телевидению СССР.





Песня «Алюминиевые огурцы» входит в дебютный альбом группы «Кино». Напомним, что он называется «45». Эта работа была записана в 1982 году легендарным Андреем Тропилло в Ленинграде.

