Юрий Башмет проведет второй фестиваль на Южном Урале

Впервые фестиваль состоялся в 2018 году и охватывал две концертные площадки: Челябинск и Магнитогорск. Однако одна из основных черт фестивалей маэстро Башмета – расширение не только программы, но и географии концертов. Так, второй фестиваль пройдет сразу в трех городах: Челябинске, Снежинске и Сатке.

Среди участников фестиваля – актер театра и кино Григорий Сиятвинда, звездный трубач Сергея Накаряков, пианистка Ксения Башмет, саксофонист Леонид Друтин и другие замечательные музыканты. Сам маэстро Башмет, по традиции, примет участие в концертах фестиваля и как солист, и как дирижер, заняв место за пультом лауреата премии «Грэмми», камерного ансамбля «Солисты Москвы».



Юрий Башмет

Главной идеей программы фестиваля стало музыкальное путешествие. Так, в один вечер на сцене слушателям будет предложена как «золотая классика» репертуара (сочинения П.И. Чайковского, Дж. Россини, В.А. Моцарта), так и произведения авторов XX века.

Откроется второй фестиваль концертом 24 октября в городе Снежинск. В программе вечера – Соната для струнных Россини, Ноктюрн ре минор для альта и струнных и «Воспоминание о Флоренции» П.И. Чайковского, а также сочинения мастеров испанской и аргентинской музыки – Пабло де Сарасате и Астора Пьяццоллы. Партию солиста в сочинениях Пьяццоллы для саксофона и странных исполнит Леонид Друтин.

С похожей программой на следующий день, 25 октября, фестиваль посетит Сатку.

26 и 27 октября в рамках фестиваля пройдут концерты в Челябинске. Так, в программе первого вечера прозвучат Первый дивертисмент Моцарта, Ноктюрн для альта и струнных и «Воспоминания о Флоренции» Чайковского, милонга «Забвение» и «История танго. Ночной клуб 1960 года» для саксофона со струнными (солист – Леонид Друтин), а также Симфоническая рапсодия для фортепиано и струнных испанского композитора Хоакина Турины (солистка Ксения Башмет).

На гала-концерте закрытия фестиваля 27 октября на сцену также выйдет Сергей Накаряков, который исполнит Концерт N1 для флюгельгорна с оркестром, и солисты Андрей Поскробко и Михаил Ашуров в сочинении Шнитке Moz-Art a la Haydn. Завершится фестиваль музыкально-литературным действом на музыку Моцарта и Сальери и поэзию Пушкина «Моцарта и Сальери». В качестве чтеца выступит Григорий Сиятвинда.

Одновременно с фестивалем, в Снежинске, будет проходит 2 музыкальная академия для молодых талантливых музыкантов из городов Росатома. В академии в этом году примут участие около 100 молодых музыкантов из 20 городов нашей страны.