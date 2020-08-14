Media SDV, 14.08.2020

Жанр: поп, поп-баллада, relax-music, ремикс, реггетон.

Аслан Гусейнов появился для широкой публики в КВН, где был активным и самым музыкальным участником очень популярной команды «Махачкалинские бродяги». За плечами — музучилище (Аслан — виртуозный мастер тара). Снова в эфире он сверкнул в 2007 году на телепроекте «СТС зажигает суперзвезду» в качестве музредактора, уже став весьма на Кавказе известным исполнителем, а по всей России - известным сонграйтером. Его хиты поют Дима Билан и Ани Лорак («Стань для меня» и «Улетаю»), Жасмин («Самый любимый»), Иракли («Так не бывает»), Настя Задорожная («Беги-беги» из фильма «Любовь в большом городе-2») и прочие. Сейчас Аслан Гусейнов сосредоточился на сольной карьере, хотя продолжает иногда писать для других артистов.

«Холодок» - песня, выпущенная еще 16 лет назад. Теперь она переаранжирована, немного поменялся текст, а для полноты впечатлений прибавились еще и ремиксы DJ Prezzplay, недавно сделавшего впечатляющую дэнс-версию песни «Дали Дали».

Это баллада, по мелосу чем-то напоминающая нетленку «Льдинка» Виктора Резникова, ее пела и Долина. Но насколько же они разные по атмосфере! Aslan поет сентиментально и с надеждой на лучшее. В куплете — сдержанный минимализм с вкрадчивыми падами и обилием привычных кавказских мелизмов, вот-вот будто зачитают рэпчика. Но в припеве из затакта врывается свежий ветер красивой мелодии, обрамленной изразцами бэков и хлюпающей капели клавиш. Светлая грусть как она есть: «Жаль, как быстро все проходит...». Лирический герой знает, что «завтра меня ты забудешь», но - «шаги я слышу с твоим дыханьем».



Aslan - «Холодок»

Aslan после второго припева обходится без бриджа, что вначале обескураживает. Он там явно напрашивается, и в ремиксе DJ Prezzplay это тонко прочувствовал, добавив несколько фортелей. Возможно, дело в хронометраже, - песня укладывается в прокрустово ложе 2:42, и на бридж попросту не хватило времени. Но хватило же на необязательный инструментал, порядком притормозивший всю драматургию песни! Словом, вопросы к коде остались. Хотя еще раз услышать пронзительный «Холодок...» в конце более чем уместно.

Баллада «Холодок» по-хорошему сентиментальна и добра. Куплетные читки звучат актуально, - возможно, и в припеве стоило бы подчеркнуть рваную ритмику, не в ущерб прекрасной мелодии. Возвращение к жизни старой доброй песни стоит только приветствовать.

DJ Prezzplay в ремиксах предпочел нарисовать свою звуковую картину. Изрядная толика басовитого реггетона, в который пады проваливаются как в горную пропасть. Подтянутые высокие частоты на трещотках, киках и клэпах, суетливые опевания, раскатистый ревер буквально на всем, включая вокал. Зыбкий звук и ностальгический вокал. А в коде и вовсе все утопает в турецком дэнсе, будто воспоминание о романтическом отдыхе оллинклюзив.

Aslan снова подтвердил свою репутацию безоговорочного хитмейкера, трек безусловно профессионально хорош. И хорошо, что хорошее иногда к нам возвращается. Даже спустя 16 лет.

Гуру КЕН