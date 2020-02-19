А что вы ждали от контрабаса и контрабас-балалайки?

\Программа называется «Танцы с контрабасом», и это ровным счетом ничего не объясняет. Ни танцев, ни массы произведений для контрабас-балалайки просто не было. Зато слушатели получили внушительную дозу популярной классики в исполнении виртуозов. Ведь помимо басовитых музыкантов, на сцену вышли другие питерские звезды — Квартет им. Танеева, скрипач Лев Клычкой из оркестра Темирканова, и еще местный сочинский струнный квартет им. Рахманинова.



Они вышли и...

Звучит сложно, а выглядит легко. Музыканты просто переложили для состава с контрабас—балалайкой заведомые хиты. Стоило ли это делать — решать уже слушателям.

Начали сразу с пяти танцев от гениев. Бах, Гендель, Вивальди и прочее. Где-то в выжимке, где-то в сокращении, все по законам популярной классики. Сначала даже показалось, что питерские музыканты не очень-то поняли, где оказались, - на фестивале Башмета! С известными музыкантами в зале, со столичной прессой в зале и ехидными ухмылками профи. «Ария» Баха выглядела неряшливо сыгранной, явно неотрепетированной. Это был почти провал.

Но дальше все стало налаживаться. «Аллеманда» из французской сюиты №2 Баха только с Дзюдзой была куда точнее, хотя и недостаточно темперированна. «Сарабанда» Генделя по-прежнему не убедила в необходимости замены контрабаса на контрабас-балалайку (хотя это ощущение осталось до конца концерта из-за обилия паразитных обертонов). Достаточно условная «Жига» Боккерини и первая часть «Весны» из «Времен года» Вивальди — все это, конечно, танцы давно ушедших времен, и нельзя сказать, чтобы переложения добавили им энергии или сегодняшней танцевальности. А тогда зачем вообще это делать?

Интереснее рассматривать этот питерский эксперимент как расширение возможностей инструментовки. Те же «Времена года» как только не игрались, но одно дело выводить все в электронное звучание, а другое — заменить контрабасы балалайкой или, к примеру, ситаром. Появляются новые смыслы.

Глазуновские «новеллеты» в исполнении только квартета Танеева звучали, ей-Богу, свежим воздухом. Вот тут все было отрепетировано и доведено до совершенства. Это был высочайший класс исполнительства. Увы, это было без заглавных солистов.

Странное ощущение поначалу оставил Лев Клычкой, скрипач и концертмейстер оркестра Темирканова. В «Русском танце» Чайковского он сыграл скорее как цыган с экспромтами, и эффектность все-таки не перекрыла фактор целесообразности. Это было очевидно чрезмерно.



Вот такой был концерт

Откровенно хороша была «Медитация», версия восточных октавных мотивов, сыгранная переплетением стенаний контрабаса Чиркова и шуршаний Дзюдзе. «Румынские танцы» Бартока с бас-балалайкой звучали бы точно так же с контрабасом, если честно, но техничность Дзюдды все равно безо всяких сомнений, как и мастерство квартета Танеева, и прежде всего первой скрипки Ильи Козлова.

В программу вписался и сочинский квартет имени Рахманинова. «Полька Пятница» Соколова-Глазунова-Лядова явно не удалась сочинским музыкантам. И с ними случилось преображение! Надо было слышать, как они сыграли «Русское скерцо» Бородина — эмоционально, страстно, да просто честно. Формально это даже имело отношение к теме концерта — танцам.

Концерт завершили эмоциональные произведения. Родион Щедрин «Подражание Альбенису», Андрей Петров «Я шагаю по Бродвею», Пьяццолла «Обливион» и «Он ушел не прощаясь», а затем и «Полифоническре танго» Шнитке. И это было куда убедительнее.

Вадим ПОНОМАРЕВ