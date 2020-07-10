Дуа Липа нарисовала галлюциногенный трип

Клип снят режиссером Лишей Таном и анимирован экспертами-дизайнерами The Mill. Это возвращение в бурную эпоху Studio 54, когда мультяшная Дуа выходит на сцену в странном клубе с радужными окошками и множеством мультгероев - героев комиксов, раннего Микки Мауса, танцующих овощей и единорогов, взрывающихся звезд, антропоморфных конусов мороженого и клоунов-убийц...

«Создано с любовью во время локдауна... Спасибо банде, которая помогла мне воплотить эту идею в жизнь. Надесюь, вам понравится и удачного вам путешествия!», - написала Дуа Липа.



Dua Lipa

«Hallucinate» - это последний трек из второго альбома Дуа Липа «Future Nostalgia» после «Don’t Start Now», «Physical» и «Break My Heart». Альбом вышел 27 марта и сразу стал № 1 в Великобритании и Австралии, а также достиг пика в № 4 на Billboard 200.