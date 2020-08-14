Дуа Липа сделала ремикс с Мадонной и Мисси Эллиот

«Levitating» — песня, записанная британской певицей Дуа Липой для её второго студийного альбома Future Nostalgia. Она была написана самой Липой, Кларенсом Коффи-младшим, Сарой Хадсон и Стивеном Козменюком, спродюсировали запись Козменюк и Стюарт Прайс.

Для записи альбома ремиксов Дуа Липа привлекла в качестве дополнительных продюсеров. В Levitating задействована The Blessed Madonna. В «Physical» задействован Марк Ронсон. Сам выход альбома ремиксов запланирован 21 августа на лейбле Warner Records.



Dua Lipa