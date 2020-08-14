Дуа Липа сделала ремикс с Мадонной и Мисси Эллиот

«Levitating» — песня, записанная британской певицей Дуа Липой для её второго студийного альбома Future Nostalgia. Она была написана самой Липой, Кларенсом Коффи-младшим, Сарой Хадсон и Стивеном Козменюком, спродюсировали запись Козменюк и Стюарт Прайс.
Для записи альбома ремиксов Дуа Липа привлекла в качестве дополнительных продюсеров. В Levitating задействована The Blessed Madonna. В «Physical» задействован Марк Ронсон. Сам выход альбома ремиксов запланирован 21 августа на лейбле Warner Records.
«Не будет преувеличением сказать, что переосмысление удивительного трека Дуа Levitating с Мадонной и Мисси Эллиот было моей мечтой. Этой фразой злоупотребляют, но в данном случае она абсолютно буквальная, - говорит диджей The Blessed Madonna. - Создавая ремикс Levitating, я много думала о том, что будет значить попасть в «Duaverse» и создать танцевальную классику, которой мы оба будем гордиться в равной степени. Я хотела, чтобы этот трек выдержал испытание временем и сочетал в себе то, что мне нравится в андеграундной танцевальной музыке и безупречной радиопопcе.
Было странно работать в полном одиночестве и в полной секретности над чем-то, что было самым особенным и, в конечном счете, публичным опытом в моей жизни. Были задействованы Pajamas. Хотя эта музыка родилась в мире, где не было клубов, это чудо для танцпола, который живет внутри каждого танцора.
Это было не только честью, но и лучшим лекарством от этих танцующих ног, застрявших дома. Я не могу не поблагодарить Дуа, ее команду, Мадонну и, конечно же, Мисси Эллиотт за то, что эта музыка снова меня исцеляет. Я надеюсь, что эта песня поднимет настроение всем, кто ее слышит, так же, как создание ее подняло мой дух. Я действительно левитирую.
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