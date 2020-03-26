Элтон Джон и Билли Айлиш споют из дома

В нем примут участие Билли Айлиш, Мэрайя Кери, Алиша Киз, Backstreet Boys, Билли Джон Армстронг и другие. Телешоу пройдет 29 марта 2020 года в 21.00 по местному времени (4.00 понедельника по Москве). Все звезды будут выступать из своих домов — выступления запишут с помощью специального оборудования, чтобы обеспечить безопасность артистов.



Elton John

Часовой концерт призван «поддержать профессионалов, которые работают на первой линии, и местных героев, которые подвергают свои жизни опасности ради помощи другим и борьбы с распространением вируса», говорится в заявлении Fox.

Зрителей будут побуждать сделать пожертвования в благотворительные организации Feeding America и First Responders Children's Foundation.