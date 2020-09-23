Элтон Джон выпускает бокс-сет из 8 CD раритетов

Музыкант лично отобрал треки для коллекции, которая включает в себя раритеты, демо-версии, би-сайды за более чем 50 лет его творческой деятельности. Более 80 из 148 песен в сборнике впервые выходят в цифре. А 60 из них никогда не были доступны ни в каком формате.



Jewel Box 8CD Boxset

«Копаться в каждом периоде моей карьеры в таких деталях было абсолютным удовольствием», — сказал Джон в своем заявлении. «Слушая сейчас эти давно потерянные треки, я с трудом осознаю, насколько плодовиты были мы с Берни Топином в первые дни. Песни лились из нас потоком, и группа была просто невероятна в студии. Я всегда хочу двигаться вперед во всем, что я делаю, и смотреть в будущее, но раз уж выдались нежданные каникулы, то почему бы не подвести итоги и не вытащить эти моменты из моей памяти. Моя самоизоляция принесла пользу и мне и, надеюсь, принесет моим фанатам».

Бокс-сет разделён на четыре части: «Deep Cuts», «Rarities», «B-Sides 1976-2005» и «This Is Me…». Коллекция будет издана в нескольких форматах, в том числе на восьми CD-дисках с сопроводительным 100-страничным буклетом с фотографиями и комментариями Джона.



Ранее не издававшаяся демо-версия группы 1969 года "Sing Me No Sad Songs"

На первые два диска, озаглавленные «Deep Cuts», войдут песни, которые уже в том или ином виде ранее уже издавались. Следующие три CD содержат демо и песни, записанные в период с 1965 по 1971 год для групп, в которых Джон играл до своей всемирной славы, таких как «Bluesology» и «The Bread and Beer Band». Шестой и седьмой диски составляют 36 би-сайдов 1976-2005 годов, семнадцать из которых ранее были доступны только на виниле. Завершается «Jewel Box» 16 песнями, выделенными в автобиографии Джона 2019 года «Я, Элтон Джон» — от «Empty» до «I’m Gonnna Love Me Again», оскароносного дуэта с Тароном Эджертоном из прошлогоднего байопика «Рокетмэн». Также на дисках представлены дуэты с Литл Ричардом, Леоном Расселлом, Кики Ди и Франс Галль. Кроме бокса на 8 CD, будет вариант на четырех, трех и двух винилах и, конечно, цифровая версия для стримингов.