Кристина - «Твое сердце»

Media SDV, 19.08.2020

Жанр: поп, эоектро-поп, поп-баллада, турецкий дэнс.

В Дагестане Кристина — не просто очень известная певица, но и народная артистка Республики, солистка Дагестанской госфилармонии. Этот низкий тембрально завораживающий вокал известен по всему Северному Кавказу, Турции, Израилю, да и в Москве она нередко выступает. А еще Кристина — успешный инста-блогер с пол-миллионом подписчиков, на секундочку. Начинала она, как многие, с типичного кавказского шансона (достаточно вспомнить альбом «Самая счастливая» 2016 года), в прокрустово ложе которого ее роскошный академично-эстрадный вокал никак не укладывался. Но очень скоро последовали треки в куда более приличествующем евро-попе и электро-лаунже.

Вокал Кристины напоминает многих классических див с низкими голосами — Далиду, Sade, Шер, Билык, Видову, позднюю Пугачеву. С той разницей, что она к своему светлому меццо добавляет колоритные восточные мелизмы, благо что поет на дюжине языков. В каком-то смысле это певица, попавшая не в ту эпоху и не те времена. Но она справляется. Кристина выпускает поп-бэнгеры с той изрядной щепоткой грусти, которая не позволяет ее спутать ни с кем другим.

Альбом «Украла твое сердце» вышел в 2018 году. В «Твое сердце» вошли 11 треков из него. Исчезли «Женская любовь», «О тебе», и «Посмотри». А добавились новые синглы 2020 года: «Люби меня», «Море волнуется» и «Белый цветок». Разумеется, сохранились главные хиты - «Уходя уходи» с хард-роковым привкусом и «Украла твое сердце». Компоновка альбома по трекам тоже кардинально поменялась. Скажем, «Карие глаза Востока» (став радиоверсией) из первого стали последним.



Кристина

Никакого хип-хопа, что особенно приятно. Он выдыхается, уходит из мейнстрима, и тратить на него такой вокал было бы преступно. Альбом наполнен упругой поп-музыкой вперемежку с пронзительными балладами. Он достаточно классичен, чтобы не искать в нем новый саунд, и при этом элегантно сдержан для бурлящих где-то внутри трип-хопов и тюрко-диско. Ближайшая ассоциация — Ани Лорак. Благо что и все тексты песен посвящены любви, лирическая героиня Кристины живет только этим чувством и даже готова «среди золотых барханов снова вместе» идти «дорогой длинной».

Попытки наши восточных певцов создать адекватный времени поп-звук в случае с Кристиной вполне себе успешны. Конечно, противостоять мощной турецкой машине поп-хитов сложновато, но помогает темперамент. Все-таки турецкие певицы чересчур зависимы и кукольны в нашем понимании, - Кристина позволяет же себе куда больше. Она еще не доминатрикс, но уже вполне себе повелительница сердец и молний. Это куда ближе к российским реалиям.

Новые синглы пуляют страстной латиноамериканской энергетикой в «Люби меня», гитарной феерией в балладе «Море волнуется», обращенной к маме, и турецкий дэнс «Белый цветок». Они вряд ли составят конкуренцию по популярности с «Уходя уходи» и «Украла мое сердце», зато показывают универсальность артистки. Для широкой публики Кристина продолжает оставаться певицей узкого жанра восток-поп, хотя это далеко не так. В альбоме явно не хватает бэнгера такого масштаба, чтобы смог взорвать все российские чарты, - а вот для локального слушателя это практически идеальный альбом. Возможно, таким он и задумывался. И в этом качестве прекрасен, что уж там.

Гуру КЕН