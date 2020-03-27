ALL STARS, 27.03.2020.

Жанр: электро-поп, соул, инди-поп.

Качество держать нос по ветру Митя Фомин демонстрирует уже не первый год, хотя и в группе Hi-Fi он был вполне себе модником. Иногда треки Фомина кажутся чересчур заточенными под «золотую» эпоху безмятежного попа, но не первой волны (диско Донны Саммер), а именно что второй, которую у нас кличут евро-попом, а во всем остальном мире — дэнс-попом.

Альбом «Апрель» состоит из 5 песен, и они, как на редкость точно обозначено в пресс-релизе, сделаны в стилистике соул-электро-поп. Скорее электро-, но и нетипичный для Фомина соул вдруг дивно проявляет себя в лучшем треке альбома «Надышаться тобой» - тут и роскошная воздушная гитара, и крайне актуальные бэки, и вполне себе минимализм исконно соул-природы. А уж вибрато в голосе Фомина позавидует и Сергей Лазарев, немало наторевший в этом слезовыжимательном приеме. Да и просто хит-хитярыч, что уж там.

Открывающая альбом «ПятницаВечер» (именно что слитно озаглавленная) — электро-боевик с упругим басом и пульсациями, очередная визитная карточка Мити. Еще один из отличных треков альбома «Песни по кругу» - тоже скорее электро-поп, с прилипчивым припевом и первоклассными бэками.



Митя Фомин - «Апрель»

Не уверен, что их можно назвать фрешменами, но люди, которые написали этот альбом — композитор и участник шоу «Песни на ТНТ» Дмитрий Пермяков и саунд-продюсер Антон Морев — вполне себе величины. Они умело удержались от того, чтобы сделать Митю Фомина совсем уж неузнаваемым, но явно придали дозу свежачка привычному электро-попу Фомина. В треках стало гораздо больше вкусняшек — неожиданных гармоний, ломаной ритмики, модных бэков, виртуозной работы с динамикой и компрессией.

Со времен «Все будет хорошо» (2010)… Ладно, была еще отличная экспериментальная «Хорошая песня» (2012), на мой взгляд недооцененная. Так вот, с тех лет это лучший релиз Мити Фомина — насыщенный, свежий, даже дерзкий. И с явной оглядкой на современные поп-тенденции, что для Фомина скорее комплимент. Надо понимать, что бронебойные фабричные хиты в духе Макса Мартина сегодня уже не работают, а выстреливают почти инди в духе Bad Guy Билли Айлиш. Или — не выстреливают. Меняться — главный движитель возможного успеха. И Митя Фомин меняется.

Оценка: 8 из 10.

Гуру КЕН