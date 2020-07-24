Митя Фомин при помощи фанатов выбрал песню

Треки для сингла отбирались голосованием фанатов в инстаграме, на выбор были представлены пять песен, и надо было выбрать одну. В итоге в сингл вошли две.

- Эта абракадабра в названии - символ единства нашего с вами зеркального выбора, - объяснил он своим поклонникам в инстаграме. - Ведь «Танцы обо мне» изначально символом этого лета выбрал я, а за «Танцуй и жги» проголосовали вы большинством голосов!

По признанию самого артиста, это, «пожалуй, самый танцевальный из релизов», которые он когда-либо выпускал.

— Я надеюсь, что каждую из этих песен вы полюбите, и каждая зацепит вас своим настроением! А пока мне очень интересно узнать ваше мнение: что больше отозвалось после первого прослушивания?

Песню «Танцы обо мне» написали Алексей Романофф и А.Сахаров. Песня «Танцуй и жги» сделана Mason Records.