Митя Фомин выпустил ремикс трека «ПятницаВечер»

Модный pop future house транслирует настроение танцевальных вечеринок, когда в очередную пятницу после дня в офисе или месяца самоизоляции многие готовы отплясывать на летних верандах с коктейлем и друзьями до утра. Клубный саунд подчеркивают интеграции трендовых звуков, темпы и вновь ставшее актуальным хаус-фортепиано.

«В электронной музыке в последнее время наметилась волна позитивного звучания, и ремикс ей соответствует. Я хотел сделать танцевальный трек, который настраивал бы на позитивные вибрации», - комментирует работу DJ Groove.

Party Mix «ПятницаВечер» - как квинтэссенция двух музыкальных десятилетий, в которые Groove и Фомин стали популярными и каждый со своей стороны внесли ощутимый вклад в отечественную музыку. Поклонники, которые были с артистами все это время, увидят здесь знакомый и любимый музыкальный почерк, в то время, как новую аудиторию «подтянет» актуальный стиль.



Митя Фомин и диджей Грув

Оригинальный трек «ПятницаВечер» открыл новый альбом Мити Фомин «Апрель», который вышел на всех цифровых площадках в конце марта 2020. Альбом был отмечен несколькими рецензиями, которые подчеркивали новое для Фомина звучание, свежий взгляд на музыкальные тренды и отсыл к поп-традициям, на которых Фомин воспитывался, как музыкант.