На Элтона Джона подала в суд бывшая жена

Немецкий звукорежиссер Блауэл подала документы на прошлой неделе, чтобы добиться судебного запрета против легендарного британского певца, согласно различным сообщениям. Причины судебного иска остаются неясными, хотя такие случаи обычно основаны на вопросах конфиденциальности или предотвращения публикации личных материалов.

Адвокат Блауэл подтвердил The Guardian, что его клиент надеется, что вопрос будет решен «по-дружески», но отказался уточнить подробности.



Элтон Джон и Ренате Блауэл

Джон и Блауэл сблизились во время записи альбома «Too Low for Zero» 1983 года, и в следующем году они связали себя узами брака на церемонии в день святого Валентина в Сиднее, запись которой транслировалась в прямом эфире на австралийском телевидении. Пара развелась четыре года спустя, в 1988 году.

Позже Джон объявил себя открытым геем и женился на Дэвиде Фернише.

С тех пор как они расстались, Блауэл оставалась в тени, хотя их краткие отношения были затронуты в биографическом фильме Rocketman (2019), в котором ее сыграла голландская актриса Селинда Шенмейкер.

«Это было правильно, но это было ужасное чувство, - написал Элтон Джон в своих мемуарах. - Я разбил сердце тому, кого любил, и кто любил меня безоговорочно, кого-то, кого я не могу ни в чем обвинять. Она могла бы выбросить меня в помойку, и я бы ее не осудил: все, что случилось, было только для меня и меня. Но Ренате была слишком достойна и слишком прилична для этого».

Джон назван ответчиком в юридических документах, сообщает BBC. Его представители отказались от дальнейших комментариев.