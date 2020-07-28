Полиция проверит концерт Моргенштерна во время пандемии

Об этом сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю. По словам представителя ведомства, концерт Моргенштерна прошел в Сочи 24 июля в одном из ресторанов в Адлерском районе Сочи.



Morgenshtern

"В настоящий момент составлено два административных материала в отношении руководства и организации, которая организовала концерт по статье "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации". Материалы будут переданы в суд", - пояснил представитель полиции.

Видео с концерта артиста появилось социальных сетях. На нем видны толпы людей у сцены и в бассейне без масок, несмотря на действующий в регионе масочный режим и режим повышенной готовности. Сам артист на одном из видео говорит, что "это первый концерт после коронавируса, которым сегодня заболеют все, кстати".