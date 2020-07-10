Rolling Stones показали клип на ранее неизданную песню

По информации Billboard, композиция войдет в переизданную версию альбома группы "Goats head soup" 1973 года. Его повторный релиз запланирован на 4 сентября. Атмосферный ролик на "Criss Cross" с испанской моделью в главной роли сняла Диана Кунст.

В трек-листе будет еще две песни The Rolling Stones, которые ранее не слышали поклонники: "All the rage" и "Scarlet". Последнюю записали с гитаристом-виртуозом Джимми Пейджем из Led Zeppelin и басистом Риком Гречем из Blind Faith.



The Rolling Stones

В Billboard уточняют, что в переиздание "Goats head soup" войдут черновые варианты известных песен, записи с концертов группы и многое другое.