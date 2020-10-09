Сергей Гармаш рассказал с «Солистами Москвы» о дружбе «Ч+Ч»

Ну, как спектакль? Скорее, музыкально-чтецкая компиляция. Ее премьера прошла в Клину, тоже с Гармашем, но дирижировал и солировал Юрий Башмет. Сыграл тогда, например, свою любимую шумановскую вторую «штуку» из «5 Stücke im Volkston». Сейчас Башмета на фестивале Башмета нет (пока), и пока зрители вспоминают шутку Башмета в недавнем интервью «если музыкант играет красиво, качественно и не киксует, вирус там не может завестись», - «Солисты Москвы» играют без дирижера, по смычку первой скрипки Михаила Ашурова. Впрочем, им не привыкать — уж сколько было сыграно без дирижера…



Сергей Гармаш и «Солисты Москвы»

За время после премьеры спектакль значительно изменился. Сергей Гармаш читает текст о взаимоотношениях Чайковского и Чехова очень отстраненно, и при этом с крайне уважительно. Некоторые шутки в таком исполнении пропадают — например, в Ярославле зал не засмеялся на истории, когда писатель забыл портсигар, и Чайковский отсылал его с извинениями, поскольку он был без трех сигарет, а их выкурили такие-то и такие-то музыканты…



Главное тут все же музыка...

Кроме того, решили отказаться от вставных сцен с театром, которые выглядели действительно странно. Актриса «Современника» Дарья Белоусова просто вышла и читала рассказы Чехова «Верочка» , «Толстый и тонкий» и «Жизнь прекрасна!». Этого вполне достаточно, и как чтец она прекрасна — не аффектируя и не педалируя, тоже достаточно отстраненно и при этом будто вглядываясь в чеховских героев.



Дарья Белоусова

Кроме того, тему арии Ленского из «Евгения Онегина» вышла солировать скрипачка Анастасия Тимошенко, начинавшая в Юношеском оркестре Башмета. И вполне живо интонировала.



Анастасия Тимошенко

Музыкальное содержание композиционно не изменилось. Все те же «Воспоминания о Флоренции», Серенада для струнного оркестра, та же «штука» Шумана (но уже без альта Башмета), более чем уместная после рассказа «Толстый и тонкий». Все это «Солисты Москвы» любят и умеют играть, и делают это превосходно. А зрители узнали множество неочевидных фактов об общении двух гениев, Чехова и Чайковского.



Участники спектакля «Ч+Ч»

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Наталья БОРОДИНА